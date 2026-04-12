Macron e uron Magyarin për fitoren: Të ecim bashkë drejt një Evrope më sovrane
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka uruar liderin e opozitës në Hungary, Péter Magyar, për fitoren e tij në zgjedhje, gjatë një bisede telefonike mes tyre
“Kam biseduar me Péter Magyar për ta përgëzuar për fitoren në Hungari,” ka deklaruar Macron, duke shtuar se Franca vlerëson pjesëmarrjen demokratike dhe angazhimin e qytetarëve hungarezë ndaj vlerave të Bashkimit Evropian, transmeton Gazeta Express
“Sapo fola me Peter Magyar për ta përgëzuar për fitoren e tij në Hungari! Franca e mirëpret këtë fitore për pjesëmarrjen demokratike, për angazhimin e popullit hungarez ndaj vlerave të Bashkimit Evropian dhe për vendin e Hungarisë në Evropë. Së bashku, le të ndërtojmë një Evropë më sovrane, për sigurinë e kontinentit tonë, konkurrueshmërinë tonë dhe demokracinë tonë”, ka shkruar Macron në Facebook.