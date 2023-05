“Ma çon mallin e Thesarit”, agjentja e Haaland flet për klauzolën e sulmuesit: Nuk e din askush, është mister

Agjentja e futbollistit, Rafaela Pimenta ka folur për sulmuesin norvegjez dhe për klauzolën e tij, shkruan Lajmi.net

Nuk na jep shumë informacione, vetëm se Pimenta tregon që klauzola e tij është njëjtë si Thesari i Ishujve.

“Klauzola e lirmit në kontratën e Haaland është mister. Më kujtojn Ishullin e Thesarit. Askush nuk e di, dhe kjo më pëlqen”, tha ajo

Erling Haaland gjatë këtij sezoni me Manchester Cityn në të gjitha garat ka zhvilluar 48 paraqitje, ka shënuar 52 gola dhe ka bërë tetë asiste./Lajmi.net/

Haaland’s agent Rafaela Pimenta: “The release clause into Haaland’s contract is a mystery, it reminds me of the Treasure Island. No one knows… I like it!”, told MD. 🔵 #MCFC

“Clause removed after Pep signed new deal? No comment on contracts. We had many stories about that…”. pic.twitter.com/RQsQJ9gL1n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023