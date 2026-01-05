LVV prin nga numërimi i votave të para me kusht
Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 46.97 % apo 256 vota nga votimi me kusht nga numërimi i gjashtë kutive të para. PDK ka 64 vota apo 11.74%, LDK 68 vota apo 12.48% dhe AAK 85 vota apo 15.60%, shkruan lajmi.net. Rezultate live nga votat me kusht.
Rezultate live nga votat me kusht.