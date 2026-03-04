Lutfi Haziri: Pres me padurim nesër qëndrimin e Vjosa Osmanit për krejt këtë situatë politike
Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, u pyet nëse nga të enjtën mbrëma vendi do të futet në një rrugë jokushtetuese të zgjedhjes së presidentit.
Mbi këtë temë, ai në një lidhje direkte në Pressing tha:
“Prej nesër në mesanatë mbyllet afati kushtetues dhe Republika e Kosovës mbetet pa president, kjo quhet dështim i institucioneve për zgjedhjen e presidentit. Pres me padurim nesër qëndrimin e Vjosa Osmanit për krejt këtë situatë politike, që besoj do të ketë një qëndim prej saj”.
“Qëndrimi i jonë sa i përket emrit të Glauk Konjufcës do të kristalizohet nesër, deri sot skemi pas emër….”, shtoi Haziri.