Lutfi Haziri: Kurti vazhdoi të sillet me kokëfortësi politike
Kandidati i LDK-së për deputet, Lutfi Haziri ka thënë se për qëllime politike të Albin Kurtit, qytetarët po detyrohen të dalin edhe njëherë në zgjedhje.
Haziri tha se Albin Kurti ka vazhduar me kokëfortësi.
“Më 9 shkurt kanë dalë votat e qytetarëve, institucionet nuk kanë ndodhur dhe ne duhet me dalë edhe njëherë zgjedhje për qëllime politike të Kurtit”, ka thënë ai.