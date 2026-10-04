Lushtaku: Çdo veprim që çon drejt mosvotimit të ligjit për Specialen në dy leximet, është tradhti ndaj sakrificës mbi të cilën u ndërtua liria jonë

Nesër në Kuvendin e Kosovës do të mbahet seancë ku do të trajtohet ligji për Gjykatën Speciale në Hagë. Në lidhje me këtë, ka shkruar deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku i cili ka thënë se nesër do të jetë veç UÇK e jo PDK. Sipas tij, çdo veprim që çon drejt neglizhimit, vonimit apo mosvotimit…

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04/10/2026 16:15

Nesër në Kuvendin e Kosovës do të mbahet seancë ku do të trajtohet ligji për Gjykatën Speciale në Hagë.

Në lidhje me këtë, ka shkruar deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku i cili ka thënë se nesër do të jetë veç UÇK e jo PDK.

Sipas tij, çdo veprim që çon drejt neglizhimit, vonimit apo mosvotimit të ligjit në të dy leximet, për të është tradhti ndaj sakrificës mbi të cilën u ndërtua liria jonë.

“E di se fjala “tradhti” duket e rëndë. Por edhe më e rëndë është kur ata që udhëheqin në emër të popullit gjejnë më shumë forcë, kohë dhe vullnet për të luftuar për karrige e pushtet, sesa për të mbrojtur sakrificën e popullit, luftën e UÇK-së, lirinë dhe shtetin tonë. Nesër nuk është dita e partive. Është dita për të dëshmuar se sa seriozisht e respektojmë UÇK-në, dëshmorët, luftëtarët, sakrificën dhe lirinë e Kosovës. UÇK-ja duhet të na bashkon!”, ka shkruar Lushtaku./Lajmi.net/

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