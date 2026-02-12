Lushaku-Sadriu për Rezolutën: Meqë kryetarja nuk e vuri në votim amandamentin, ne jemi rezervuar nga votimi
Shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu pas seancës ka folur për media në lidhje me Rezolutën për Gjykatën Speciale që u miratua në Kuvend, e ku partia e saj s’mori fare pjesë në votim.
Ajo u sqarua se në kryesi të Kuvendit kanë pranuar që kjo rezolutë të vijë në seancë, por që nuk e kanë ditur përmbajtjen e saj, transmeton lajmi.net.
“Ne e kemi mbajtur një mbledhje të kryesisë sot, ku jemi dakorduar për rendin e ditës, si parti politike dhe si grup parlamentar nuk kemi qenë të njoftuar me përmbajtjen e kësaj rezolute dhe për këtë ne kemi miratuar për të mos ndërprerë procedurën, jemi pajtuar që të hyjë në seancë, por kemi kërkuar tekstin dhe kemi ardhë në seancë duke mos qenë të përfshirë në grupin konsultativ lidhur me këtë rezolutë, në seancë kemi bërë një propozim të një amendamenti. Meqë kryetarja nuk e vuri në votim këtë amendament, ne jemi rezervuar nga votimi.”, tha ajo./lajmi.net/