Lushaku-Sadriu: Me lëmoshë nuk sigurohet e ardhmja e fëmijëve

Kandidatja për deputete e LDK-së, njëherësh edhe drejtoreshë e Arsimit në Komunën e Prishtinës ka reaguar pas vendimit të Qeverisë për ndarjen e 100 eurove për fëmijët nga mosha 0-16 vjeç dhe pensionistët.

Sipas saj, me këto para “të cilat janë ndarë për me ble vota”, do të ushqente 100.000 fëmijë për një vit në mësim tërëditor, shkruan lajmi.net.

“100.000 fëmijë do t’a kishin mundësinë që çdo ditë të hanin shëndetshëm në shkollë e të kishin orar të zgjatur me aktivitete rekreative. Me lëmoshë nuk sigurohet e ardhmja e fëmijëve”, ka shkruar Lushaku-Sadriu në Facebook. /Lajmi.net/

Postimi i saj i plotë në Facebook: