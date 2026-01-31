Luis Enrique për Cristiano Ronaldon: Nuk ka datë skadimi

Trajneri i njohur spanjoll, Luis Enrique, ka habitur ndjekësit me deklaratën e tij në përkrahje të Cristiano Ronaldos. Në një deklaratë të fundit, Enrique theksoi se pavarësisht moshës, Ronaldo vazhdon të jetë vendimtar në nivelet më të larta të futbollit. “Shumë thonë se Cristiano është i mbaruar, por unë shoh një njeri në të 40-at…

Sport

31/01/2026 13:38

Trajneri i njohur spanjoll, Luis Enrique, ka habitur ndjekësit me deklaratën e tij në përkrahje të Cristiano Ronaldos.

Në një deklaratë të fundit, Enrique theksoi se pavarësisht moshës, Ronaldo vazhdon të jetë vendimtar në nivelet më të larta të futbollit.

“Shumë thonë se Cristiano është i mbaruar, por unë shoh një njeri në të 40-at që ende shënon dhe garon në nivelin më të lartë. Ai nuk ka datë skadimi,” u shpreh trajneri spanjoll.

Cristiano Ronaldo, i cili prej vitesh ka thyer rekorde të shumta si me klube ashtu edhe me kombëtaren e Portugalisë, vazhdon të jetë protagonist me golat dhe profesionalizmin e tij.

Performancat e fundit te Al Nassr kanë treguar se përkushtimi dhe forma fizike e tij mbeten në standarde të jashtëzakonshme.

Artikuj të ngjashëm

January 31, 2026

Rashica e mirëpret Asllanin te Besiktashi, atmosferë shqiptare në stërvitje

January 30, 2026

Lucas Paqueta zyrtarizohet te skuadra e re

January 30, 2026

Benzema nuk do të rikthehet në skuadrën e Al Ittihad pa...

January 30, 2026

Muriqi shpallet lojtari i muajit në La Liga

January 30, 2026

Publikohet orari i ndeshjeve të play-offit në Champions League

January 30, 2026

Zyrtare: Bayern Munich konfirmon largimin e Leon Goretzkas në fund të sezonit

Lajme të fundit

Pas fjalimit të Abdixhikut, Kuvendi i LDK-së po...

Kurti: Zona e Llapit i dha Kosovës grupin e Zahir Pajazitit

Dardan Cena drejt medaljes në ”Sofia European Open”

Hamza kujton Pajazitin, Zejnullahun e Hoxhën: Sakrifica e...