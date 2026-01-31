Luis Enrique për Cristiano Ronaldon: Nuk ka datë skadimi
Sport
Trajneri i njohur spanjoll, Luis Enrique, ka habitur ndjekësit me deklaratën e tij në përkrahje të Cristiano Ronaldos.
Në një deklaratë të fundit, Enrique theksoi se pavarësisht moshës, Ronaldo vazhdon të jetë vendimtar në nivelet më të larta të futbollit.
“Shumë thonë se Cristiano është i mbaruar, por unë shoh një njeri në të 40-at që ende shënon dhe garon në nivelin më të lartë. Ai nuk ka datë skadimi,” u shpreh trajneri spanjoll.
Cristiano Ronaldo, i cili prej vitesh ka thyer rekorde të shumta si me klube ashtu edhe me kombëtaren e Portugalisë, vazhdon të jetë protagonist me golat dhe profesionalizmin e tij.
Performancat e fundit te Al Nassr kanë treguar se përkushtimi dhe forma fizike e tij mbeten në standarde të jashtëzakonshme.