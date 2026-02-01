Lufton me tumor të avancuar në veshkë, ish-pjesëtari i UÇK-së ka nevojë për mbi 100 mijë euro
Liridon Rexha, ish-pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe zjarrfikës me shërbim shumëvjeçar, po kalon një periudhë të vështirë shëndetësore pas diagnozës së një tumori të avancuar në veshkë.
Sipas familjarëve, gjendja e tij ka përkeqësuar ndjeshëm, duke e bërë të domosdoshëm trajtimin urgjent jashtë vendit.
Ky trajtim kërkon ndërhyrje të specializuara, të cilat tejkalojnë mundësitë financiare të familjes së tij.