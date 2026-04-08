“Lufta” e Osmanit për Facebook-un e Presidencës, Gorani tallet keq: Shpresoj të mos kthehet në faqe për shitje të mantiave

Analisti Dukagjin Gorani ka ironizuar me “luftën” e Vjosa Osamit për të marrë faqen e “Presidencës” në Facebook. Ai ka bërë me dije se një veprim të tillë ish-presidentja Osmani e ka bërë për qëllime politike. Në emisionin “Rubikon”, Gorani ka thënë se po politikanet si Osmani Facebook-u është burim legjitimiteti politike. “Në momentin që…

08/04/2026 10:35

Analisti Dukagjin Gorani ka ironizuar me “luftën” e Vjosa Osamit për të marrë faqen e “Presidencës” në Facebook.

Ai ka bërë me dije se një veprim të tillë ish-presidentja Osmani e ka bërë për qëllime politike.

Në emisionin “Rubikon”, Gorani ka thënë se po politikanet si Osmani Facebook-u është burim legjitimiteti politike.

“Në momentin që e lëshoj zyrën zonja Osmani, ajo e përvetësoi faqen e vet në Facebook, meqenëse për llojin e politikanit si kjo dhe për këtë gjeneratë Faceboku është burimi i legjitimitetit politike. Kjo e përvetësoi faqen me gjithë folloversat”, ka thënë ai, duke ironizuar me veprimin e Osmanit.

Ai ka thënë se shpreson që kjo faqe në të ardhmen të mos shndërrohet në faqe për shitje te mantiave.

“Shpresoj që ajo faqe nesër nuk del që është faqja e presidentes së gjashtë changet its name ‘shesim mantia’, qysh zakonisht mundet me ndodh”, ka thënë Gorani.

