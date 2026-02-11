Lajmi i ri

Misetiq: ZPS nuk ka prova se Thaçi kishte njohuri për krime, as lidhje mes deklaratave...

lajmi.net

lajmi.net

Lajmi i ri

Misetiq: ZPS nuk ka prova se Thaçi kishte njohuri për krime, as lidhje mes deklaratave...

Ludo Lee me deklaratë të fortë për babanë e Elijonës: Paska hyrë në gjynah shumë me nënën e saj

Ludo Lee dhe Labinot Rexha kanë diskutuar për rrëfimin e Elijona Binakajt në Big Brother VIP. Kjo pas një deklarate të fortë që asaj iu shfaq në Prime nga daja, për një version tjetër të ngjarjes. Ata thonë se derisa ka gënjyer për familje, nuk ka se si të jetë e drejtë në lojë. Në…

ShowBiz

11/02/2026 14:47

Ludo Lee dhe Labinot Rexha kanë diskutuar për rrëfimin e Elijona Binakajt në Big Brother VIP.

Kjo pas një deklarate të fortë që asaj iu shfaq në Prime nga daja, për një version tjetër të ngjarjes.

Ata thonë se derisa ka gënjyer për familje, nuk ka se si të jetë e drejtë në lojë.

Në fund, Ludo Lee hodhi edhe një akuzë të fortë për babanë e banores.

“Babai i vet paska hyrë shumë në gjynah me nënën e vet”, tha ai.

Ndërkaq, nëna e Elijonës ka ndërruar jetë në vitin 2021 nga një aksident me autobus, ku ishte edhe motra e saj.

Konkurrentja theksoi se nuk donte të përfshinte prindërit dhe problemet e tyre në këtë rrëfim. 

Artikuj të ngjashëm

February 11, 2026

Laert Vasili puthi vajzën pa dëshirën e saj në program dhe...

February 11, 2026

I hyjnë pa leje në shtrat – Brikena irritohet dhe qan...

February 11, 2026

Tre banorë të rinj hyjnë në Big Brother VIP Albania: Ardit...

February 10, 2026

“Krejt rrena, të ka qitë daja keq”, Labi eskalon ndaj Elijonës

February 10, 2026

Reagon daja i Eljonës, tani i del në mbështetje mbesës

February 10, 2026

Hapet televotimi për finalistin e parë të Big Brother VIP Kosova 4

Lajme të fundit

Blerta Deliu para seancës: PDK-ja nuk do ta...

Gjykata Kushtetuese konstaton shkelje të së drejtës për...

Maqedonci flet për takimin trepalësh të gjeneralëve Kosovë...

KRU “Prishtina” identifikon abuzime me ujësjellësin dhe ndëshkon...