Lucas Vazquez i befason të gjithë, nënshkruan me skuadrën e madhe gjermane

Lucas Vazquez karrierën do ta vazhdojë në Bundesliga. Futbollisti spanjoll i cili e përfundoi kontratën e tij me Real Madridin pas Kupës së Botës për Klube me klubin, tashmë ka rënë dakord për gjithçka për të vazhduar karrierën e tij në Bayer Leverkusen. Mbrojtësi kishte oferta nga Arabia Saudite dhe Katari, por që vendosi qëndrimin…

Sport

26/08/2025 09:22

Lucas Vazquez karrierën do ta vazhdojë në Bundesliga.

Futbollisti spanjoll i cili e përfundoi kontratën e tij me Real Madridin pas Kupës së Botës për Klube me klubin, tashmë ka rënë dakord për gjithçka për të vazhduar karrierën e tij në Bayer Leverkusen.

Mbrojtësi kishte oferta nga Arabia Saudite dhe Katari, por që vendosi qëndrimin në futbollin evropian.

