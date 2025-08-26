Lucas Vazquez i befason të gjithë, nënshkruan me skuadrën e madhe gjermane
Lucas Vazquez karrierën do ta vazhdojë në Bundesliga.
Futbollisti spanjoll i cili e përfundoi kontratën e tij me Real Madridin pas Kupës së Botës për Klube me klubin, tashmë ka rënë dakord për gjithçka për të vazhduar karrierën e tij në Bayer Leverkusen.
Mbrojtësi kishte oferta nga Arabia Saudite dhe Katari, por që vendosi qëndrimin në futbollin evropian.