Loshaj shënon për Istanbulspor AS Istanbulspor AS është duke luajtur me Hatayspor në Superligën e Turqisë. Florian Loshaj ka filluar nga minuta e parë dhe ka arritur ta lërë gjurmë në këtë ndeshje, shkruan lajmi.net. Loshaj shënoi golin e parë në ndeshje në minutën e 26-të. 🇹🇷 Florian Loshaj scores his first goal of the season! 🚀 pic.twitter.com/2B3rOuYUqy — Kosovar…