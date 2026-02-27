Londrimi i bindur: Unë do të fitoj Big Brother VIP Kosova

Londrimi është treguar i drejtpërdrejtë kur është pyetur se kush mendon se do ta fitojë Big Brother Vip Kosova 4. “Unë do ta fitoj,” ka thënë ai me besim. Ndiqeni videon për më shumë:

ShowBiz

27/02/2026 22:45

Londrimi është treguar i drejtpërdrejtë kur është pyetur se kush mendon se do ta fitojë Big Brother Vip Kosova 4.

“Unë do ta fitoj,” ka thënë ai me besim.

Ndiqeni videon për më shumë:

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

February 27, 2026

Hygerta debuton në “Fadil Vokrri”, shënon gol nga penaltia

February 27, 2026

“Treshi përsheshi” ju përshëndesin për herë të fundit nga shtëpia më...

February 27, 2026

E dashura e Klodit vjen bashkë me nënën në Prishtinë

February 27, 2026

Vendimi për t’u mbuluar, Alba zbulon se çfarë i thanë hoxhallarët

Lajme të fundit

“Prokuroria s’i vërtetoi dyshimet” – Gjykata refuzon paraburgimin...

Hygerta debuton në “Fadil Vokrri”, shënon gol nga penaltia

Ndërrimi i komandës në KFOR, Osmani: Kosova do...

​Katër djem të vrarë në oborr, dëshmia rrëqethëse e babait nga Drenica