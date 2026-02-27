Londrimi i bindur: Unë do të fitoj Big Brother VIP Kosova Londrimi është treguar i drejtpërdrejtë kur është pyetur se kush mendon se do ta fitojë Big Brother Vip Kosova 4. “Unë do ta fitoj,” ka thënë ai me besim. Ndiqeni videon për më shumë: ShowBiz 27/02/2026 22:45 Londrimi është treguar i drejtpërdrejtë kur është pyetur se kush mendon se do ta fitojë Big Brother Vip Kosova 4. “Unë do ta fitoj,” ka thënë ai me besim. Ndiqeni videon për më shumë: Artikuj të ngjashëm February 27, 2026 Hygerta debuton në “Fadil Vokrri”, shënon gol nga penaltia February 27, 2026 “Treshi përsheshi” ju përshëndesin për herë të fundit nga shtëpia më... February 27, 2026 E dashura e Klodit vjen bashkë me nënën në Prishtinë February 27, 2026 Vendimi për t’u mbuluar, Alba zbulon se çfarë i thanë hoxhallarët Lajme të fundit “Prokuroria s’i vërtetoi dyshimet” – Gjykata refuzon paraburgimin... Hygerta debuton në “Fadil Vokrri”, shënon gol nga penaltia Ndërrimi i komandës në KFOR, Osmani: Kosova do... Katër djem të vrarë në oborr, dëshmia rrëqethëse e babait nga Drenica