“Londra është e kaltër”, Mudryk dhe Zinchenko ngacmohen mes veti në kampin e Ukrainës

Gjatë një interviste për Sky Sport, Mudryk u pyet se çfarë ngjyre ka Londra dhe sigurisht që përgjigja e tij ishte: “E kaltër”, shkruan Lajmi.net

Te Kombëtarja e Ukrainës, Mudryk luan së bashku me lojtarin e Arsenalit, Oleksandr Zinchenko dhe futbollisti i Chelseat tregon se si tallet me lojtarin kundërshtar në lidhje me temën Arsenali apo Chelsea!

“Unë bëjë shaka me Zinchenkon në lidhje me Arsenalin dhe Chelsean, se çfarë ngjyre ka Londra. Por ai është një djalë tejet i mirë dhe shumë shakagji. Ne shpenzojmë shumë kohë së bashku”, tha për Sky Sport lojtari i Chelseat.

Kujtojmë që transferimi i Mudryk në ‘Stamford Bridge’ kushtoi plotë 100 milionë funta./Lajmi.net/

