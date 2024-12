​Llapi-Dukagjini, duel për t’i ikur fundit ta tabelës

Do të nis sot xhiro e 18 e Superligës së Kosovës në futboll me një ndeshje te vetme që është në orar nga ora 13:00.

Bëhet fjalë për ballafaqimin ndërmjet Llapt dhe Dukagjinit, dy skuadra këto që po luftojnë për t’i ikur pjesës fundore të tabelës, raporton KosovaPress.

Dukagjini është në vendin e shtatë me 20 pikë, ndërsa Llapi një pozitë me poshtë me 17 sosh.