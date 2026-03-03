Lladrovci: Interesi i Kosovës vjen para çdo politikani e subjekti politik

Gjendja shumë e debatueshme rreth emrit të presidentit, për Ramiz Lladrovcin është e lehtë, vetëm duhet vullnet politik. Postimi i Lladrovcit: Njerëzit e vegjël bëjnë drama të mëdha. Kur ka vullnet, ma shpejtë zgjidhet presidenti se sa pihet një çaj. Kosova është më e rëndësishme se secili politikan e parti politike, sot e nesër!  

03/03/2026 12:27

Gjendja shumë e debatueshme rreth emrit të presidentit, për Ramiz Lladrovcin është e lehtë, vetëm duhet vullnet politik.

Postimi i Lladrovcit:

Njerëzit e vegjël bëjnë drama të mëdha. Kur ka vullnet, ma shpejtë zgjidhet presidenti se sa pihet një çaj. Kosova është më e rëndësishme se secili politikan e parti politike, sot e nesër!

 

