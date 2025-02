​Liverpooli pasqyron humbje prej 57 milionë funtesh

Liverpooli ka paraqitur llogaritë vjetore financiare për vitin deri më 31 maj 2024, të cilat panë që klubi të arrijë më shumë se 300 milion funte në të ardhura komerciale për herë të parë, por regjistroi një humbje të përgjithshme prej 57 milion £.

Në njoftimin zyrtar, klubi anglez ka paraqitur pasqyrën financiare si më poshtë:

Përmbledhje e periudhës financiare

Të ardhurat nga media ranë me 38 milionë funte në 204 milionë funte

Të ardhurat nga ndeshjet u rritën me 22 milionë funte në 102 milionë funte

Të ardhurat komerciale u rritën me 36 milionë funte në 308 milionë funte

Kostot administrative u rritën me 38 milionë funte në 600 milionë funte

Të ardhurat e përgjithshme u rritën me 20 milionë funte në 614 milionë funte

Humbja para tatimit ishte 57 milionë funte

Të ardhurat e mediave ranë me 38 milionë funte, e cila lidhet kryesisht me pjesëmarrjen e klubit në kompeticionin e Europa League në krahasim me Champions League në sezonin e kaluar. Kjo u kompensua pjesërisht nga rritja e të ardhurave të medias në Premier League si rezultat i performancës më të fortë në fushë në sezonin 2023-24.

Tribuna e re e “Anfield Road” u hap në këtë periudhë raportuese dhe një numër më i madh lojërash të luajtura në “Anfield” kontribuan në një rritje prej 22 milionë funtesh në të ardhurat e ditës së ndeshjes. Por ishin operacionet tregtare ato që patën rritjen më të madhe të të ardhurave, duke u rritur me 36 milionë paund në 308 milionë funte, me rritje të fortë në partneritete dhe shitje me pakicë.

Katër partnerë të rinj globalë u nënshkruan gjatë kësaj periudhe – UPS, Google Pixel, Peloton dhe Orion Innovation – me Kodansha dhe Carlsberg që zgjerojnë partneritetet e tyre ekzistuese. Shitja me pakicë regjistroi të ardhura rekord në shtatë vendndodhjet e saj globale, të cilat përfshinin një hapje të re dyqani në Dublin. Tregtia elektronike gjithashtu pa një rritje të konsiderueshme me më shumë se një milion shkarkime të aplikacionit zyrtar të Dyqanit LFC, i cili përfaqëson gati 20 për qind të shitjeve të tregtisë elektronike.

Skema e anëtarësimit të LFC u rrit në më shumë se 250,000 mbështetës gjatë sezonit të kaluar, që është një rekord klubi nga sezoni i kaluar.

Rekordet u thyen gjithashtu në infrastrukturën dixhitale të klubit, me LFC duke u bërë klubi më i angazhuar në Premier League, duke gjeneruar 1.5 miliardë angazhime të tifozëve të mediave sociale. Klubi gjithashtu shtoi një rekord prej 37 milionë ndjekësve të rinj në kanalet e tij sociale, me kanalin e ri ËhatsApp duke u bërë platforma me rritjen më të shpejtë. Sipas raportit 2024 të Brand Finance, LFC ka markën më të fortë në Premier League.

Pavarësisht rritjes së të ardhurave, kostot administrative u rritën ndjeshëm në 600 milionë funte, e cila lidhet kryesisht me pagat dhe kostot e përgjithshme në të gjithë klubin, gjë që mbështeti rritjen e të ardhurave komerciale dhe rritjen e numrit të ditëve të ndeshjeve në krahasim me periudhën e mëparshme.

Në fushë, ekipi i meshkujve shtoi katër lojtarë të rinj gjatë kësaj periudhe – Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Ëataru Endo dhe Ryan Gravenberch – dhe u zgjatën 11 kontrata, duke përfshirë Kostas Tsimikas, Conor Bradley dhe Ben Doak. Për ekipin e femrave, nënshkroi shtatë lojtarë të rinj – Natasha Flint, Jenna Clark, Mia Enderby, Teagan Micah, Grace Fisk, Marie Höbinger dhe Sophie Roman Haug – dhe pesë kontrata u zgjatën, duke përfshirë Niamh Fahey, Yana Daniels dhe Ceri Holland.