Liverpooli me gabim në mbrojte ia dhuron epërsinë Toulouset Toulouse ka arritur ta marr epërsinë në ndeshjen kundër Liverpoolit. Në minutën e 36-të skuadra vendase shfrytëzoi një gabim të “The Reds” për ta rrëmbyer epërsinë, shkruan lajmi.net. Gabimi i Kostas Tsimikas lejoi Aron Dønnum ta shënonte golin e vetëm deri më tani. 🚨🚨| GOAL: Toulouse take the lead against Liverpool. Toulouse 1-0 Liverpool pic.twitter.com/cbvZq1VcCC…