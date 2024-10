Lituani-Kosovë, formacionet zyrtare Janë publikuar tashmë edhe formacionet të ballafaqimit ndërmjet Lituanisë dhe Kosovës, sfidë e vlefshme për Ligën e Kombeve. Kombëtarja e Kosovës në futboll do ta zhvillojë sot ndeshjen e radhës në Ligën e Kombeve ku do të ballafaqohet me Lituaninë në udhëtim. “Dardanët” vijnë në këtë sfidë pas fitores ndaj Qipros dhe synojnë tri pikë…