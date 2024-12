Lista Serbe i reagon Kurtit: Në betejën kundër nesh, ai e shkel Kushtetutën dhe ligjet e miratuara në Prishtinë

Lista Serbe ka publikuar një reagim, pak kohë më vonë pasi kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti doli në konferencë për media ku foli edhe për këtë subjekt.

Në reagimin e kësaj partie serbe thuhet se Kurti e pranoi se personalisht e ka urdhëruar moscertifikimin e tyre në KQZ.

Tutje ata nuk i kursyen as akuzat ndaj tij.

“Kryeministri Kurti di shumë mirë për autokracinë, diktaturën, korrupsionin dhe anarkinë”.

Kurti tha se sulmi në Ibër-Lepenc u bë me urdhër të Radojiçiqit, ndërsa ky subjekt në reagim thekson se, “përpjekjet e pabaza për kriminalizimin e Listës Serbe dhe shpikja e disa skenarëve fantashkencë janë një tjetër dëshmi se Kurti nuk do të zgjedhë asnjë mjet për t’u marrë me partinë tonë dhe me popullin serb dhe se do të përdorë edhe gënjeshtrat më të ashpra”.

Sipas tyre, vendimi për të marrë pjesë në zgjedhje do të bëhet “për të kundërshtuar shtypjen dhe terrorin e popullit serb nga të gjithë, mjetet demokratike dhe politike”.

Reagimi i plotë:

Siç kemi thënë sot dhe dje, Albin Kurti ka pranuar publikisht në konferencën e sonte se ka dhënë personalisht urdhër të kundërligjshëm për ndalimin e pjesëmarrjes së Listës Serbe në KQZ në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025, dhe këtë e ka konfirmuar menjëherë Vjosa Osmani, para tij.

Kurti urdhëroi pa mëdyshje tentimin për eliminimin e Listës Serbe me zgjedhje, i vetëdijshëm se ne jemi mburoja më e fortë e mbrojtjes së interesave të popullit serb në këtë rajon dhe se asgjë nuk mund ta mposhtë listën tonë të kandidatëve dhe t’i vendosë pasardhësit e tij në parlament. Kurti publikisht, para të gjithëve, tregoi se është i gatshëm të dalë kundër kushtetutës dhe ligjeve të miratuara në Prishtinë në luftën kundër Listës Serbe dhe popullit serb, duke konfirmuar kështu atë që të gjithë e dimë shumë mirë, se regjimi i tij nuk e bën për shtetin ligjor, për të drejtat e njeriut, as për ligjshmërinë… por ai di shumë mirë për autokracinë, diktaturën, korrupsionin dhe anarkinë.

Për më tepër, përpjekjet e pabaza për kriminalizimin e Listës Serbe dhe shpikja e disa skenarëve fantashkencë janë një tjetër dëshmi se Kurti nuk do të zgjedhë asnjë mjet për t’u marrë me partinë tonë dhe me popullin serb dhe se do të përdorë edhe gënjeshtrat më të ashpra. Kujtojmë se përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë thënë qartë se nuk ka asnjë bazë apo provë për akuzat ndaj serbëve dhe Serbisë për sulmin në kanalin Ibër-Lepenac dhe se në hetim është përfshirë edhe FBI. Prandaj mezi presim të shohim rezultatet e hetimit që Prishtina ka sabotuar që në fillim. Në fund themi se nuk na trembi dhe se na gëzon që Kurti na njohu si kundërshtarin e vetëm të shtypjes dhe shtypjes së serbëve, përpjekjes për të hequr të drejtën e popullit serb dhe si mburojë që lufton për të ruajtur populli serb në këto zona.

Sulmi i tij histerik ndaj listës Srpska, drejtpërdrejt ose përmes shërbëtorëve të tij, është prova më e madhe e korrektësisë së vendimit tonë për të marrë pjesë në këto zgjedhje, për të mbledhur popullin serb nën një flamur dhe për të kundërshtuar shtypjen dhe terrorin e popullit serb nga të gjithë, mjetet demokratike dhe politike. Deklarata e tij më në fund do t’ua hapë sytë përfaqësuesve ndërkombëtarë se Kurti është një shovinist dhe ekstremist lakuriq, i cili kurrë nuk do të jetë i gatshëm të respektojë të drejtat e njeriut dhe vlerat multietnike në Kosovë.