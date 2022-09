Lista Serbe e nervozuar për patrullimet në Ujman: Jeni në tokën tonë, s’ju ka thirrur askush

Lista Serbe e ka pritur me nervozizëm nisjen e patrullimeve në veri të Kosovës në Liqenin e Ujmanit.

Në një komunikatë për media, ky subjekt ka thënë se baza e policisë atje është ilegale, shkruan lajmi.net.

“As qindra nga forcat tuaja speciale nuk do të arrijnë të trembin popullin serb. Më të bashkuar se kurrë do të mbrojmë pragun e shtëpisë dhe familjet tona”, thuhet në komunikatën që e ka lëshuar Lista Serbe.

Komunikata e plotë nga Lista Serbe:

Përpjekjet e Albin Kurtit dhe ndihmësit të tij Xhelal Sveçla për të ndërtuar ilegalisht baza për njësitë e tyre speciale, në një udhëtim njëditor në liqen dhe konfiskimi i pronave serbe në veri të Kosovës të frikësojnë popullin serb dhe të pushtojnë komunat tona nuk do të ndodhë.

As qindra nga forcat tuaja speciale nuk do të arrijnë të trembin popullin serb. Më të bashkuar se kurrë do të mbrojmë pragun e shtëpisë dhe familjet tona.

Të shumtë ishin ata që u përpoqën ta skllavëronin dhe ta pushtonin popullin serb dhe të gjithë e dimë se si ia dolën. Prandaj i bëjmë thirrje mentorëve të Albin Kurtit që të mendohen shumë mirë para se t’u japin mbështetje këtyre aktiviteteve të paligjshme. Populli serb dëshiron paqen, por edhe lirinë dhe nuk do të lejojë që të bëhet skllav në komunat e tij, në vatrat e tij shekullore.

Mbani parasysh se jeni këtu në tokën tonë, se askush nuk ju ka thirrur, se duke marrë tokën serbe dhe duke ngacmuar popullin tonë, ju në mënyrë më të drejtpërdrejtë po e rrezikoni paqen në këtë zonë dhe se kurrë nuk do të sundoni veriun e Kosovës. /Lajmi.net/