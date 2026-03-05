Lista Serbe ankohen te UNMIK-u: Ligji për të Huajt nuk duhet zbatuar pa konsultime
Lista Serbe i është ankuar shefit të ri të UNMIK në Kosovë, Peter Due, për atë që e cilëson si përkeqësim të situatës së sigurisë dhe pozitës së serbëve në Kosovë.
Një delegacion i kësaj partie, i udhëhequr nga kryetari Zlatan Elek, zhvilloi një takim me kreun e UNMIK-ut, gjatë të cilit, sipas njoftimit të Listës Serbe, u diskutua për ‘sfidat me të cilat përballet komuniteti serb’.
Sipas kësaj partie, përfaqësuesit e saj e njoftuan shefin e UNMIK-ut për problemet që, siç thonë ata, i hasin serbët në baza ditore.
Në takim thuhet se u ngrit edhe çështja e paralajmërimeve për zbatimin e ligjit për të huajt dhe atij për automjetet, për të cilat përfaqësuesit e kësaj partie thanë se duhet të jenë “alarm për të gjithë përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare”.
“Nëse një qasje e tillë vazhdon, ekziston rreziku real që të rrezikohet edhe më tej mbijetesa e popullit serb në Kosovë, të dëbohen mijëra bashkëkombës tanë dhe të rrezikohen institucionet vitale”, citohet të kenë thënë përfaqësuesit e Listës Serbe.