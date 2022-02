Lista e 16 personave që synojnë postin e drejtorit të RTK-së

Juristja e mediave, Flutra Kusari e cila po bën monitorimin e këtij procesi, ka publikuar listën fillestare të personave që kanë kandiduar për pozitën e drejtorit të përgjithshëm të RTK-së.

Kandidatët që kanë aplikuar brenda afatit kohor të përcaktuar me konkurs janë: Adriana Kutllovci, Arben Berisha, Bekim Hasani, Burhan Lata, Fadil Hoxha, Fahredin Shehu, Fisnik Derguti, Fitore Miftari, Gjergj Filipaj, Hysen Hundozi, Mehmet Kalisi, Orhan Hajrizi, Remzije Zeqiraj, Shkumbin Ahmetxhekaj, Valentina Saraçini dhe Zenel Hajrizi.

Komisioni vlerësues dhe përzgjedhës do të verifikojë aplikacionet bazuar në kriteret e konkursit dhe brenda afateve të caktuara kohore, do të përpilojë listën finale dhe do t’i njoftojë kandidatët për datën, vendin dhe kohën e mbajtjes së testit me shkrim.