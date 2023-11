Liria zyrtarizon largimin e trajnerit, Nedim Yigit

Trajneri turk, Nedim Yigit nuk do të jetë më pjesë e Lirisë së Prizrenit.

Lajmi është konfirmuar nga faqja zyrtare e klubit prizrenas në rrjetet sociale, shkruan lajmi.net.

Vendimi për largimin e trajnerit turk vjen pas rezultateve të dobëta. Liria sot pësoi 2:0 nga Fushë Kosova.

“Nedim Yigit, nuk është më kryetrajner i Lirisë. Pak çaste më parë, me marrëveshje të dyanshme, Liria ka përfunduar bashkëpunimin me trajnerin Nedim Yigit. Ky vendim erdhi pas rezultateve të dobëta. FC Liria, e falenderon trajnerin për punën e deritashme” – thuhet në njoftimin e klubit.



Liria me humbjen nga Fushë Kosova ka rënë në pozitën e fundit në Superligën e Kosovës./Lajmi.net/