Lirak Çelaj: Suedia përkrah Kosovën në procesin e Integrimit Evropian

Zëvendës ministri i Ministrisë së Integrimit Evropian, Lirak Çelaj, me bashkëpunëtorë, në vizitën zyrtare në Suedi, pati pritje në Sekretariatin Koordinues për Bashkimin Evropian, pranë Zyrës së Kryeministrit të Suedisë, ku takoi Jan Olsson, me të cili diskutoi për procesin integrues, me fokus në liberalizimin e vizave.