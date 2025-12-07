Linda Rei sërish me akuza për Big Brother VIP Kosova: Olsa është e gatshme të shkelë me këmbë çdokënd

Linda Rei u largua vetëm pak ditë pas nisjes së Big Brother VIP Kosova 4, për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, pasi ajo vuan nga diabeti dhe kërkon monitorim të vazhdueshëm. Dalja e saj e papritur u shoqërua me akuza ndaj produksionit, të cilat ajo i ka sqaruar edhe më gjerësisht së fundmi në…

ShowBiz

07/12/2025 22:36

Linda Rei u largua vetëm pak ditë pas nisjes së Big Brother VIP Kosova 4, për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, pasi ajo vuan nga diabeti dhe kërkon monitorim të vazhdueshëm.

Dalja e saj e papritur u shoqërua me akuza ndaj produksionit, të cilat ajo i ka sqaruar edhe më gjerësisht së fundmi në një intervistë për ‘podcast’-in e Grida Dumës.

“Shkova në Kosovë me shumë frikë, sepse më lajmëruan ku po shkoja dhe më erdhi shumë, shumë keq. Neglizhenca e pafundshme dhe uria që ka pasur Olsa, producentja e atij emisioni, që është e gatshme të shkelë me këmbë çdokënd vetëm që të rritet kudo”, u shpreh ajo.

Ajo shtoi se përkundër paralajmërimeve të saj për nevojat shëndetësore, produksioni nuk kishte siguruar pajisjet e duhura.

“Po flasim për shembull për këtë pullën që më mat diabetin orë e sekondë. E dinin një muaj përpara çfarë më duhet dhe e kam me mesazh çdo gjë: ‘Ok, e rregullojmë neve’. Por nuk u rregullua”.

Deklaratat e Lindës kanë ngjallur reagime të forta në rrjet, ndërsa ende nuk ka një përgjigje zyrtare nga produksioni i BBVK-së për akuzat e saj.

Pritet të shihet në vazhdim nëse Linda do të bëhet pjesë e ndonjë shou të tillë.

@gridadumaal♬ original sound – gridadumaal

Artikuj të ngjashëm

December 7, 2025

Dolce përfundon aventurën e saj në “Grande Fratello”, niset për në...

December 7, 2025

Ndodh puthja mes Benita Zenës dhe Toneyt?

December 7, 2025

Kushtrimi këndon hitin e Shpatit, fytyra e Labit të thyen zemrën

December 7, 2025

“E degjeneroi…”/ Për kë po flasin Alba dhe Benita?

December 6, 2025

Alba kërkon largimin e Labit nga shtëpia

December 6, 2025

Prekëse, Selvija merr tjetër vendim pas vdekjes së Shpat Kasapit

Lajme të fundit

“Për që Goran Rakiqi është zëvendësministër, aty s’ke...

Memli Krasniqi për listën e PDK-së: Secili është...

15 parti dorëzuan listat me kandidatë në KQZ deri në orën 21:30

Një aeroplan i linjës Prishtinë-Stamboll, del nga pista...