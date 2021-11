Linda Halimi thekson linjat e bujshme, vë në pah belin dhe të pasmet

Lindita Halimi, është njëra ndër këngëtaret e dashura të publikut, shkruan lajmi.net.

Ajo është mjaft aktive me postime të ndryshme në rrjete sociale. Këngëtarja me imazhet e fundit ka treguar se vazhdon të jetë njëra ndër këngëtaret shqiptare me fizikun më seksi.

Linda së fundi zbuloi se ka bërë një operacion estetik për të hequr dhjamin nga pjesët e tjera të trupit duke e shtuar në të pasmet e saja.

Ajo po poston fotografi dhe video joshëse duke theksuar linjat e reja trupore, e veshur me rroba të ngjitura pas trupit, Linda pranoi komente pozitive nga ndjekësit./Lajmi.net/