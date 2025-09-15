Limaj publikon foto me Rubinin: Kur koha kërkonte guxim e vendime të mëdha, ishim krah për krah
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj publikoi një fotografi me James Rubin, ish-ndihmëssekretarin amerikan të Shtetit i cili po dëshmon sot në Gjykatën Speciale në Hagë, në mbrojtje të Hashim Thaçit dhe krerëve të tjerë të UÇK-së.
Ai shkroi se ishin “krah për krah” me diplomatin amerikan.
“Atëherë kur koha kërkonte guxim dhe vendime të mëdha, ishim krah për krah”, shkroi Limaj.
“Sot, fjala e dhënë dhe e vërteta qëndrojnë po aq fuqishëm sa atëherë”, shtoi ai.