Limaj: Nëse as pas 60 ditësh nuk konstituohet Kuvendi, 120 deputetët duhet të decertifikohen
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka komentuar zhvillimet e fundit në lidhje me urdhrin e Gjykatës Kushtetuese për konstituimin e Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhjen e kryeparlamentarit.
Ai theksoi se procesi duhet të jetë i drejtë dhe t’u jepet mundësia edhe një grupi tjetër të propozojë kandidat.
Ai shtoi se në rast se deputetët nuk arrijnë të zgjedhin kryeparlamentarin brenda afatit 30-ditor, duhet të krijohet mundësi për të tjerët që të propozojnë kandidatë dhe, nëse edhe pas 60 ditësh nuk ka rezultate, 120 deputetët aktual duhet të de-certifikohen.
“GJK nuk është një xhelat atje. Ajo është pjesa më e rëndësishme e mbrojtjes, e ruajtjes, e funksionimit juridik e ligjor të këtij vendit. Ata njerëz me aktgjykimin e kanë pas parasysh këtë interes dhe e kanë marrë. Prandaj e vlerësoj. Dhe shpresoj që ta kemi pasojën juridike. Unë mendoj se këtu duhet më ua dhënë rastin të gjithë deputetëve. Nëse nuk zgjedhet as te i dyti, atëherë neve duhet me na i marrë e drejta e deputetit. Edhe nëse edhe 30 ditë i kanë deputetët dhe nuk kanë shumicë. Tani krijohet një opsionin publik tjetër opinioni publik e sheh e dinë që këta 120 deputetë nuk janë në krye të detyrës. Nuk meritojnë me qenë në Kuvend, këta e kanë keqkuptuar përfaqësimin e popullit. Dhe gjykata me të drejtë mundet me i de-certifiku këta. Dhe me ua jep mundësinë atyre mbrapa nesh, në pritje, edhe 60 ditë. Nëse edhe aty nuk funksionon, atëherë gjykata duhet të çoj vendin në zgjedhje”, ka thënë Limaj në Debat Plus.
Gjykata Kushtetuese ka urdhëruar përsëri deputetët e Kuvendit të Kosovës që të konstituojnë përbërjen e re parlamentare, e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, këtë herë duke dhënë udhëzime më të qarta.