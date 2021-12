Limaj: Millosheviqi më përshëndeti, i thashë mos më fol – keni bë dete me gjak

Limaj në T7 ka treguar se kishte qenë vetëm më Millosheviqin brenda ashensorit dhe ka rrëfyer detaje nga biseda që kishte pasur me të.

Ai tha se Millosheviqi e kishte përshëndetur dhe e kishte pyetur si ka kaluar në vizitë.

Tutje Limaj tregon se i kishte kërkuar që të mos i fliste duke ia kujtuar të gjitha krimet që kishte kryer në Kosovë.

“Unë isha në katin e tretë ai në katin e dytë, unë e ai së bashku në ashensor, veç na dy. Më përshëndeti, tha si kalove në vizitë, i thashë a ka mundësi mos me më fol, tha pse. I thashë arsyeja pse jemi këtu je ti, keni bërë detra me gjak , unë e di që ti i kalon lehtë, se ti i ke bërë, por unë s’jam i gatshëm me kalu atë gjak e me folë me ty. Ju jeni shkaktar i vuajtjeve, dhimbjeve. Kosova ende lëngon nga ajo që ju i keni shkaktuar dhe unë nuk jam i gatshëm më kalu atë det gjaku dhe me të fol ty. Më ka thënë okej, më ka kërkuar falje dhe më s’kemi folur, jemi parë, por më s’kemi folur”, ka thënë Limaj.