Limaj: Brenda dy vjetësh kemi zgjedhje, nuk janë këta mbreta

Kryetari i NISMA-s Socialdemokrate Fatmir Limaj,ka folur edhe për zhvillimet politike në vend. Limaj ka paralajmëruar se brenda dy vjetësh do të ketë zgjedhje të reja. “Nuk janë këta mbreta, as nuk e kanë të përhershëm. Veç i madhi Zot e ka të përhershme. Mos u lodhni, prandaj rreshtimi duhet me qenë i duhur me…

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13/10/2026 21:29

Kryetari i NISMA-s Socialdemokrate Fatmir Limaj,ka folur edhe për zhvillimet politike në vend.

Limaj ka paralajmëruar se brenda dy vjetësh do të ketë zgjedhje të reja.

“Nuk janë këta mbreta, as nuk e kanë të përhershëm. Veç i madhi Zot e ka të përhershme. Mos u lodhni, prandaj rreshtimi duhet me qenë i duhur me kohë”, u shpreh ai në DPT te Fidani në Klan Kosova.

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