Likaj: Jam i befasuar me dorëheqjet në KShC, nuk kam qenë në dijeni për arsyet e prezantuara

Likaj thotë se dorëheqja e tyre e ka zënë në befasi dhe se nuk ak qenë në dijeni për arsyet e prezantuara në letrën e dorëheqjes së anëtarëve ndërkombëtare. Ai nënvizon se në rast se do t’i ishin prezantuar arsyet, atëherë do të ishte angazhuar që të gjejë zgjidhje.

“Më lejoni të theksoj se, unë si Ministër, jam i befasuar me këto dorëheqje dhe nuk kam qenë në dijeni për arsyet e prezantuara në letrën e dorëheqjes së anëtarëve ndërkombëtarë. Nëse këto arsye do të më ishin prezantuar, unë do të isha angazhuar në gjetjen e zgjidhjeve për sfidat me të cilat përballeshin dhe do të kisha shikuar mundësinë për t’i mbështetur ata”, thuhet në reagimin e ministrit Likaj.

Likaj thekson se do të mbetët i përkushtuar për të siguruar pavarësinë e vendimmarrjes së institucioneve të pavarura brenda sektorit që drejton.

“Së fundmi, unë dua t’iu garantoj të gjithëve se do të mbetem i përkushtuar për të siguruar pavarësinë e vendimmarrjes së institucioneve të pavarura brenda sektorit që drejtoj dhe në asnjë mënyrë nuk do të lejoj të minimizohet puna dhe angazhimi i përbashkët për të rritur cilësinë e arsimit tonë”, potencon Likaj.

Tutje ministri në detyrë Likaj thotë se MASH po monitoron nga afërt situatën e krijuar së fundmi në KShC.

“Ministria e Arsimit dhe Shkencës po monitoron nga afër situatën e krijuar së fundmi, pas dorëheqjes së pesë anëtarëve (dy vendorë dhe tre ndërkombëtarë) të Këshillit Shtetëror të Cilësisë. E ndjej si obligim të ofroj këndvështrimin tim dhe të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës lidhur me këto dorëheqje. Si Ministër u emërova në qershor të vitit 2020 dhe që nga emërimi im ne si MASh kemi siguruar mbështetjen e plotë për punën e pavarur të AKA-së dhe jemi përpjekur të sigurohemi që të mos ketë asnjë ndërhyrje politike në funksionimin e AKA-së, përfshirë këtu edhe punën e KSHC-së. Ne kemi ndërmarrë disa veprime për të siguruar atë mbështetje dhe pavarësi për AKA-në, ndër to: -Themelimi i Komisionit të Ankesave të AKA-së (tashmë operacional dhe funksional); – Procedurat intensive për zhvillimin dhe finalizimin e ligjit të ri për AKA-në (drafti përfundimtar veçse ka dalë për konsultim paraprak publik); -Kemi mbështetur zhvillimin e Strategjisë së AKA-së (procesi është në vazhdimësi). Për më tepër, aktualisht me Ministrinë e Brendshme dhe Zyrën e Kryeministrit ne po punojmë ngushtë për të siguruar ambiente të reja dhe rekrutimin e stafit të ri për AKA-në në mënyrë që të sigurohemi që shërbimet që ofrohen nga AKA-ja të jenë cilësore. Të gjitha këto, ne i kemi bërë me qëllimin më të mirë, që AKA të kthehet atje ku i takon (anëtarësimi në ENQA) dhe për të mundësuar që ajo të punojë në pavarësi të plotë dhe në përputhje me ESG-të për sigurimin e cilësisë (veçojmë pikën 3.3 Pavarësia: Agjencitë duhet të jenë të pavarura dhe të veprojnë në mënyrë autonome. Ato duhet të kenë përgjegjësi të plotë për veprimet e tyre dhe rezultatet e këtyre veprimeve pa ndikimin e palëve të treta)”, thuhet mes tjerash në reagimin e Likaj.

Ndërkohë që reagimi erdhi edhe nga KShC, ku thuhet se dorëheqjen e fundit nuk kanë ndikim në mbarëvajtjen e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës. /Lajmi.net/