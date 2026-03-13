Ligji për të huajt në Kosovë, Vuçiq thotë se po flasin me evropianët: Mbetet të shihet nëse do të arrijnë të bëjnë diçka

Sot u bë e ditur nga Kisha Ortodokse Serbe se patriarku Porfirije u ka dërguar letra krerëve të disa shteteve si SHBA'së, Rusisë, Francë, Italisë, Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Papa Leonit në të cilën është ankuar për dy Ligjet e reja që Kosova do të implementojë nga data 15 mars, atë për automjetet dhe…

13/03/2026 21:58

Sot u bë e ditur nga Kisha Ortodokse Serbe se patriarku Porfirije u ka dërguar letra krerëve të disa shteteve si SHBA’së, Rusisë, Francë, Italisë, Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Papa Leonit në të cilën është ankuar për dy Ligjet e reja që Kosova do të implementojë nga data 15 mars, atë për automjetet dhe për të huajt. Porfirije u ka bërë thirrje ndaj këtyre adresave që të parandalojnë zbatimin e këtij Ligji.

Për këtë letër është deklaruar edhe presidenti serb, Aleksandar Vuçiq. Ky i fundit tha se  “është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse e di se çfarë po lihet  dhe se çfarë qarqe ka rreth Vatikanit’’, të cilat sipas tij “po përpiqen të ndryshojnë vendimin e Vatikanit për Kosovën’’.

‘’Mendoj se ka shumë rëndësi që në këtë betejë të madhe, në një mënyrë të vendosur, serioze dhe të përgjegjshme, u përfshi edhe Patriarku dhe Kisha jonë,” tha ai.

Sa i përket zbatimit të dy ligjeve Vuçiç tha se shpreson në ndihmën e evropianëve dhe se është i befasuar nga angazhimi i tyre.

“Sa i përket çështjes, le të presim. Po flasim me evropianët, dhe duhet ta pranoj se jam pozitivisht i befasuar nga angazhimi i tyre. Nëse do të arrijnë të bëjnë diçka apo jo, mbetet të shihet në dy ditët e ardhshme,” tha ai.

March 13, 2026

Moti për nesër në Kosovë: Diell dhe vranësira të shpërndara

March 13, 2026

Shqetësimet e kongresmenëve për zvogëlim të trupave amerikane në Kosovë, DASH...

March 13, 2026

Kurti fton opozitën për takim për presidentin, PDK dhe LDK kërkojnë...

March 13, 2026

Grenelli do të japë dorëheqje nga posti i presidentit të Qendrës...

March 13, 2026

Tërmet i fuqishëm në Turqi

March 12, 2026

Presidenti i Iranit paraqet tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës

Moti për nesër në Kosovë: Diell dhe vranësira të shpërndara

Shqetësimet e kongresmenëve për zvogëlim të trupave amerikane...

Yll Limani me koncert në Gjermani për të...

Medium sllovak: Sllovakia duhet të jetë e kujdesshme...