Liga e Kampionëve: Como shkruan historinë me fitore 1:9, City dhe Arsenali marrin tri pikët

Shtatë ndeshje u zhvilluan sonte nga ora 21:00 në kuadër të Ligës së Kampionëve, në një mbrëmje me rezultate spektakolare dhe emocione deri në fund. Rezultatin më të bujshëm e arriti Como, që e shkatërroi Lensin në udhëtim me rezultat të jashtëzakonshëm 9:1. Anastasios Douvikas realizoi het-trik, ndërsa skuadra italiane regjistroi një nga fitoret më…

Sport

04/11/2026 23:30

Shtatë ndeshje u zhvilluan sonte nga ora 21:00 në kuadër të Ligës së Kampionëve, në një mbrëmje me rezultate spektakolare dhe emocione deri në fund.

Rezultatin më të bujshëm e arriti Como, që e shkatërroi Lensin në udhëtim me rezultat të jashtëzakonshëm 9:1. Anastasios Douvikas realizoi het-trik, ndërsa skuadra italiane regjistroi një nga fitoret më të thella të kësaj faze të garës, transmeton lajmi.net.

Manchester City triumfoi 3:2 në udhëtim ndaj RB Leipzigut, në një ndeshje ku gjermanët u rikthyen dy herë në lojë, por nuk arritën të shmangnin humbjen. Erling Haaland shënoi golin vendimtar.

Fitore të rëndësishme regjistroi edhe Arsenali, që mposhti Slavia Pragën 2:1 në Çeki. Noni Madueke dhe Viktor Gyökeres shënuan për londinezët, ndërsa vendasit ngushtuan epërsinë në minutat shtesë dhe krijuan tension deri në fund.

Në Portugali, Porto ishte bindshëm më i mirë se Napoli, duke e mposhtur me rezultat 4:1. Ndërkohë, Club Brugge fitoi 2:1 në udhëtim ndaj PSV Eindhovenit.

Edhe Borussia Dortmundi mori tri pikët, duke mposhtur Real Betisin 2:1, kurse Vikingu triumfoi 4:1 ndaj Sabahut.

Të gjitha rezultatet: 

  • Borussia Dortmund 2:1 Real Betis

  • Porto 4:1 Napoli

  • PSV Eindhoven 1:2 Club Brugge

  • RB Leipzig 2:3 Manchester City

  • Lens 1:9 Como

  • Slavia Praga 1:2 Arsenal

  • Viking 4:1 Sabah./lajmi.net/

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