Liga e Kampionëve: Como shkruan historinë me fitore 1:9, City dhe Arsenali marrin tri pikët
Shtatë ndeshje u zhvilluan sonte nga ora 21:00 në kuadër të Ligës së Kampionëve, në një mbrëmje me rezultate spektakolare dhe emocione deri në fund. Rezultatin më të bujshëm e arriti Como, që e shkatërroi Lensin në udhëtim me rezultat të jashtëzakonshëm 9:1. Anastasios Douvikas realizoi het-trik, ndërsa skuadra italiane regjistroi një nga fitoret më…
Sport
Shtatë ndeshje u zhvilluan sonte nga ora 21:00 në kuadër të Ligës së Kampionëve, në një mbrëmje me rezultate spektakolare dhe emocione deri në fund.
Rezultatin më të bujshëm e arriti Como, që e shkatërroi Lensin në udhëtim me rezultat të jashtëzakonshëm 9:1. Anastasios Douvikas realizoi het-trik, ndërsa skuadra italiane regjistroi një nga fitoret më të thella të kësaj faze të garës, transmeton lajmi.net.
Manchester City triumfoi 3:2 në udhëtim ndaj RB Leipzigut, në një ndeshje ku gjermanët u rikthyen dy herë në lojë, por nuk arritën të shmangnin humbjen. Erling Haaland shënoi golin vendimtar.
Fitore të rëndësishme regjistroi edhe Arsenali, që mposhti Slavia Pragën 2:1 në Çeki. Noni Madueke dhe Viktor Gyökeres shënuan për londinezët, ndërsa vendasit ngushtuan epërsinë në minutat shtesë dhe krijuan tension deri në fund.
Në Portugali, Porto ishte bindshëm më i mirë se Napoli, duke e mposhtur me rezultat 4:1. Ndërkohë, Club Brugge fitoi 2:1 në udhëtim ndaj PSV Eindhovenit.
Edhe Borussia Dortmundi mori tri pikët, duke mposhtur Real Betisin 2:1, kurse Vikingu triumfoi 4:1 ndaj Sabahut.
Të gjitha rezultatet:
-
Borussia Dortmund 2:1 Real Betis
-
Porto 4:1 Napoli
-
PSV Eindhoven 1:2 Club Brugge
-
RB Leipzig 2:3 Manchester City
-
Lens 1:9 Como
-
Slavia Praga 1:2 Arsenal
-
Viking 4:1 Sabah./lajmi.net/