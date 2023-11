Liga e Kampionëve: Bayern Munich – Galatasaray, formacionet titullare Bayern Munichu dhe Galatasaray kanë publikuar formacionet titullare para ndeshjes në Ligën e Kampionëve. Stadiumi “Allianz Arena” është vendtakim i dy skuadrave të Grupit A, me fillim nga ora 21:00, shkruan lajmi.net. Bavarezët janë lider me nëntë pikë, ndërsa Galatasaray zë vendin e dytë me katër pikë. Formacionet startuese: Bayern Munich: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim,…