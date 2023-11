Liga e Evropës: Liverpooli fiton thellë, Roma ndalet me barazim, triumfon Xhaka me Leverkusenin Kanë përfunduar ndeshjet e xhiros së pestë në fazën e grupeve në Ligën e Evropës. Liverpooli ka shënuar fitore të thellë 4:0 kundër ekipit austriak, LASK, në stadiumin “Anfield Road”, shkruan lajmi.net. Diaz (12’), Gakpo (15’ 90+2’) dhe Salah (51’) ishin autorët e golave në fitoren e gjigantit anglez kundër LASK. Liverpooli me këtë fitore…