​Lidhja Meloni, Trump e Musk, aleanca që po ndryshon marrëdhëniet SHBA-Evropë

Disa vite më parë do të ishte e paimagjinueshme që Italia të kishte një nga qeveritë më të qëndrueshme në Evropë.

Qeveritë e koalicionit në Itali zakonisht zgjatën pak më shumë se një vit përpara rënies, duke e bërë skenën politike në mënyrë të paparashikueshme.

Por një sërë faktorësh, duke përfshirë krizat politike në vendet dikur të qëndrueshme si Franca dhe Gjermania, si dhe popullariteti i fortë i qeverisë aktuale italiane të udhëhequr nga kryeministrja e krahut të djathtë Giorgia Meloni, e kanë bërë Italinë një lojtar kyç në marrëdhëniet evropiane me SHBA, veçanërisht në mandatin e dytë të Donald Trump.

Gjatë mandatit të tij të mëparshëm, Trump e quajti Evropën një “armik” të SHBA-së. Kësaj radhe, Meloni ka potencial ta ndryshojë dinamikën, pjesërisht falë mikut të tyre të përbashkët Elon Musk, shkruan CNN.

Fundjavën e kaluar, Meloni, Trump dhe Musk morën pjesë në një darkë me presidentin francez Emmanuel Macron për të shënuar rihapjen zyrtare të Katedrales Notre Dame në Paris. Trump e përshkroi përvojën si pozitive dhe shtoi se ai kaloi “shumë kohë” me Melonin.

“Kemi kaluar shumë mirë,” tha Trump për New York Post, duke e quajtur Melonin “energjike” dhe duke parashikuar se së bashku ata mund të “rregullojnë pak botën”.

Megjithëse ndajnë ngjashmëri politike, Trump dhe Meloni nuk pajtohen për të gjitha çështjet kryesore. Kryeministrja italiane ka qenë një nga mbështetësit më të fortë evropianë të Ukrainës, duke u takuar me presidentin Volodymyr Zelensky më shumë se dhjetë herë qe nga fillimi i pushtimit rus.

Por sipas analistëve, situata në Francë dhe Gjermani i jep Melonit një mundësi për të marrë iniciativën në marrëdhëniet evropiane me administratën Trump.

“Ndërsa Gjermania pret një qeveri të re dhe Franca kalon nëpër turbulenca politike, Italia me Melonin në krye do të ketë një lloj monopoli si e vetmja qeveri e qëndrueshme në Evropë,” tha Giovanni Orsina, drejtor i Departamentit të Shkencave Politike në Universitetin Luiss në Romë.

Meloni dhe Musk zhvilluan një miqësi të ngushtë gjatë verës së vitit 2023, dhe Musk ishte folësi kryesor në festivalin politik Atreju, të organizuar nga partia e Melonit, Vëllezërit e Italisë, dhjetorin e kaluar.

Musk thuhet se ka planifikuar gjithashtu një mbërritje të papritur në Atreia këtë viti në Romë, ku presidenti argjentinas Javier Milei, një tjetër aleat populist i Trump, do të mbajë fjalimin kryesor.

Bashkëpunimi i tyre i ngushtë ndezi thashethemet për një lidhje romantike, të cilat ata të dy i mohuan. Musk ka shkruar në rrjetet sociale se ka qenë në event me nënën e tij dhe se mes tij dhe Melonit nuk ka “asnjë marrëdhënie romantike”.

Sipas Orsina, Musk mund ta ndihmojë Meloni të komunikojë më lehtë me Trump, duke e lejuar të veprojë si një urë lidhëse midis Evropës dhe SHBA-së.

Meloni tashmë ka nisur ndërtimin e asaj ure, duke postuar një foto me Trump në rrjetet sociale me mesazhin: “Aleanca tashmë është krijuar. Aksi SHBA-BE kalon nga Italia”.

Por jo të gjithë janë entuziastë për lëvizjet e saj. Steve Bannon, një ish-strateg i Trump që më parë e mbështeti Melonin, tani po e kritikon atë për qasjen e saj më të moderuar që nga marrja e detyrës.

Bannon tha se pret që Meloni të ndryshojë qëndrimin e saj me kthimin e Trump në pushtet, veçanërisht në kontekstin e Ukrainës. “Nëse ajo beson vërtet atë që ka thënë vitet e fundit, ajo duhet të jetë gati të investojë shumë në këtë. Lëvizja MAGA kërkon një shkurtim 100% të financimit për Ukrainën,” tha ai.

Tani për tani, Meloni duket se po arrin të mbajë marrëdhënie të mira si me Trump ashtu edhe me Musk. Megjithatë, analistët si Orsina besojnë se Meloni do të jetë më reaktive sesa pro-aktive, duke iu përshtatur politikës evropiane të Trump në vend që ta formësojë atë.

Nëse Italia nën Melonin do të ketë sukses të ndikojë në drejtimin e marrëdhënieve midis SHBA-së dhe Evropës, mbetet për t’u parë, por stabiliteti aktual politik dhe marrëdhëniet e ngushta me akterët kryesorë si Musk dhe Trump i japin asaj një mundësi unike.