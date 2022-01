Lidhja drejt fundit? Donaldi dhe Beatrix nuk flasin me njëri-tjetrin

Kjo për faktin se tashmë edhe nuk po flasin me njëri-tjetrin, shkruan lajmi.net.

Beatrix dhe Donaldi në njërin nga momentet duke qëndruar me banorët në oborrin e shtëpisë shihen duke mos komunikuar.

Madje, dyshja vetëm se shikohen me njëri-tjetrin por nuk flasin asgjë teksa banorët tjerë komunikojnë së bashku.

Theksojmë se, së fundmi, Donaldi ka disa hatermbetje me Beatrix me arsyen se ajo kishte thënë se do largohet nga Big Brother nëse del Dj Dagz.

“Si mund të dal ajo me Dagz kur unë jam këtu”, tha Donaldi./Lajmi.net/