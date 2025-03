Liderët evropianë konfirmojnë mbështetjen për Ukrainën Liderët e Bashkimit Evropian kanë thënë të enjten se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, mirëpo nuk e kanë miratuar menjëherë kërkesën e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky për një pako prej 5 miliardë eurove për blerje të artilerisë. “Neve na duhen fonde për predha artilerie dhe do ta vlerësonim mbështetjen e Evropës me të paktën…