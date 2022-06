“Liberalizimi po vjen” – Lajçak jep deklaratë shpresdhënëse për heqjen e vizave

Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka folur për çështjen e liberalizimit të vizave të Kosovës, duke thënë me siguri të plotë se ky proces do të ndodhë.

Megjithatë, ai nuk e dha ndonjë datë, por njoftoi gjithashtu se kjo temë është pjesë e takimeve të shumta të organeve europiane.

“Sërish, ka një mendim mjaft të palëkundur mes shteteve anëtare të BE-së që Kosovës i duhej dhënë liberalizimi i vizave shumë kohë më parë. Nuk ka asnjë dyshim që Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet për të hequr sistemin e vizave dhe problemi qëndron sërish tek mungesa e konsensusit. Por mund të them që kjo problematikë po ngrihet mes vendeve anëtare shumë më shpesh, gjatë takimeve të organeve të ndryshme europiane ndaj mendoj se është afër. Nuk guxoj të them një datë por ajo po vjen dhe këtë e them me siguri të plotë”, ka thënë Lajçak për Euronews.

Më herët, ish-kryediplomati i Kosovës, Petrit Selimi, tha se zyrtarët në Bruksel nuk po japin data të caktuara për shkak të zhgënjimit që kanë pësuar kosovarët për kaq shumë vite. Megjithatë, ai tha se është e pritshme që qytetarët e Kosovës të mund të udhëtojnë pa viza në gjithë BE-në që nga 1 janari 2023.