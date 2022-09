Liberalizimi i vizave, Bislimi: Jemi konfident që kjo çështje do të gjejë zgjidhje shumë shpejt Zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, ka thënë se janë duke bashkëpunuar me shtetet anëtare në lidhje me liberalizimin e vizave për kosovarët. Pas nënshkrimit të marrëveshjes për programin e parë financiar vjetor IPA III, Bislimi tha se janë duke i adresuar brengat që i kanë shtetet anëtare. Zëvendëskryeministri Bislimi në këtë konferencë për media nuk…