Liberalizimi i tregut të energjisë, Rizvanolli njofton se po finalizojnë skemën e re mbështetëse për prodhuesit vendorë Ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka bërë të ditur se Qeveria është në fazën përfundimtare të hartimit të një skeme të re mbështetëse për prodhuesit vendorë, me qëllim që t’i ndihmojë ata të përballen me sfidat e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Kjo skemë po zhvillohet me mbështetjen e Agjencisë Luksemburgase për…