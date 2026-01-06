Liam Rosenior arrin në Londër – do të nënshkruaj kontratën me Chelsean
Liam Rosenior ka mbërritur në Cobham për të nënshkruar kontratën e tij me Chelsean.
Trajneri anglez ka rënë dakord për një marrëveshje që mund ta mbajë atë deri në qershor të vitit 2032 në klub.
Megjithatë, ai nuk do të jetë në stol për ndeshjen e Premier League kundër Fulham të mërkurën në mbrëmje.
Në vend të kësaj, Calum McFarlane do të drejtojë një tjetër ndeshje, pasi e ka përgatitur ekipin për atë ndeshje.