Lëvizje surprizë: Chukwuemeka arrin marrëveshje me Chelsean Chelsea ka arritur marrëveshje me Aston Villan me mesfushorin, Carney Chukwuemeka. Sipas asaj që bën të ditur Fabrizio Romano, lojtari së shpejti pritet që t’i kryejë testet mjekësore për londinezët, transmeton lajmi.net. 18-vjeçari ka impresionuar me formën e tij në sezonin e fundit e për rrjedhojë ka ngjallur interesimin e shumë skuadrave. Në garë për…