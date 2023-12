Leverkusen dhe Bayern vazhdojnë me fitore Gara për titullin e Bundesligës sa vazhdon e bëhet më interesante. Bayern Leverkusen ka arritur ta mposht me lehtësi Bochumin, me rezultat 4:0, shkruan lajmi.net. Një hat-trick i Patrik Schick në pjesën e parë e vulosi dilemën e fituesit, derisa Victor Boniface u përkujdes për rezultatin final me një gol në minutën e 69-të. Granit…