“Levandowski” kosovar: Jam i lumtur, i gatshëm të jap 100% për kombëtaren e Kosovës

Ylli i Kombëtares së Kosovës, Albion Rrahmani foli sot gjatë stërvitjes së radhës së “Dardanëve” para ndeshjeve të këtij muaji.

Rrahmani është pjesë e grumbullimit të trajnerit Franco Foda për dy ndeshjet e këtij muaji kundër Armenisë dhe Hungarisë.

Rrahmani tha se është i lumtur që është rikthyer në Kombëtare pas lëndimit të rëndë që e pati, ndërsa shtoi se është i gatshëm ta jap 100% nga vetja për të ndihmuar “Dardanët”.

“Jam shumë i lumtur që përsëri jam pjesë e Kombëtares, siç dihet pas një lëndimi të rëndë që e kam pasur. Jam kthyer në formën time më të mirë të mundshme dhe jam i gatshëm që ta jap 100% për kombëtaren tonë. Janë ndeshje shumë të rëndësishme edhe pse miqësore por do të na shërbejnë që ta njohim më shumë trajnerin, taktikat e tij dhe gjithë bashkëlojtarët njëri-tjetrin me taktikat e reja, dhe shpresoj që do të dalim me rezultat pozitiv se do të jetë shtysë e madhe për neve që në shtator të jemi sa më të gatshëm”, tha Rrahmani.

Kosova përballet me Armeninë më 22 mars, ndërsa më 26 mars do të luajë kundër Hungarisë.