Leonora ndaj Labit: Marre po më vjen, e sulmove Elijonën në traumat e saj
ShowBiz
Opinionistja e Big Brother VIP Kosova 4, Leonora Jakupi, ka reaguar ashpër ndaj sjelljes së banorit Labinot, pas një momenti tensioni me Elijonën Binakaj.
Jakupi e ka akuzuar atë se ka sulmuar qëllimisht banoren, duke përdorur një ngjarje shumë personale nga e kaluara e saj.
Gjatë reagimit të saj, Jakupi shprehu zemërim të thellë dhe indinjatë për veprimet e Labit, duke theksuar se nuk është e pranueshme që të preket një traumë personale.
“Marre po më vjen, marre. Ti Labi ke bo sulum me paramendim, qëllimisht e ke sulmuar atë vajzë, si ke mujtë me prek në traumën e asaj vajze. E ka pasë hala ma shumë traumë ndarjen nga familja e saj”, tha ajo.
Ajo shtoi se veprimet e Labit janë jo vetëm të papranueshme, por edhe të turpshme.
“Nuk e di qysh nuk turpërohesh nga fëmijët e tu, që janë moshatarë me Elijonën”.
Fjalët e saj kanë treguar qartë mbrojtjen dhe solidaritetin ndaj banores, duke e vënë në fokus respektin për të kaluarën dhe ndjenjat e saj.