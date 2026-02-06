Leonora – Albës: Nëse ke vendosur të mbulohesh dhe nuk po fal namaz, po e bën për lojë

Një debat i ashpër shpërtheu të premten në Big Brother VIP Kosova 4, pas rrëfimit të Albës për vendimin e saj që të mbulohet. Ky veprim nxiti reagime të forta si brenda shtëpisë ashtu edhe në publik. Opinionistja Leonora Jakupi e vuri Albën përballë një pyetjeje të drejtpërdrejtë, duke theksuar se në Islam mbulimi lidhet…

ShowBiz

06/02/2026 23:00

Një debat i ashpër shpërtheu të premten në Big Brother VIP Kosova 4, pas rrëfimit të Albës për vendimin e saj që të mbulohet. Ky veprim nxiti reagime të forta si brenda shtëpisë ashtu edhe në publik.

Opinionistja Leonora Jakupi e vuri Albën përballë një pyetjeje të drejtpërdrejtë, duke theksuar se në Islam mbulimi lidhet ngushtë me praktikimin e plotë të fesë, përfshirë faljen e namazit.

Deklarata e Albës se nuk ka njohuri të mjaftueshme rreth praktikave fetare e bëri Leonorën të reagojë me tone të forta, duke e akuzuar se feja nuk duhet përdorur si lojë.

“Me fenë myslimane, kur mbulohesh nënkupton mbulesën e trupit, por edhe faljen e pesë vakteve të namazit. Alba, nëse ti vë mbulesë dhe nuk di të falësh namaz, këtë po e bën për lojë dhe këtë nuk dua fare ta besoj. Nuk luhet me Zotin dhe fenë islame në këtë formë, sinqerisht dhe jo në këtë pikë të lojës”, ka thënë Leonora.

Artikuj të ngjashëm

February 6, 2026

Alba befason opinionin me vendimin e saj në BBVK: Kam vendosur të mbulohem

February 6, 2026

Ja kur do të zbulohet nata e finales së madhe e BBVK

February 6, 2026

Luizi në “BBVA”, Sara Hoxha: Dikush rikthehet nesër

February 6, 2026

Luizi Ejlli rikthehet në Big Brother VIP Albania?

February 6, 2026

Loredana reagon pas këngës së Mozzik “Diss”

February 6, 2026

“Kur jam me të jetoj, e kam shumë përzemër”, Selin flet...

Lajme të fundit

Vrasja e 26-vjeçarit shqiptar në Angli, dënohet me burg përjetë dy autorët

5 gjyqtarëve të Kushtetueses u skadon mandati më 2027, rrezikohet kuorumi

Hapen zyrtarisht Lojërat Olimpike Dimërore “Milano Cortina 2026”,...

Alba befason opinionin me vendimin e saj në BBVK: Kam vendosur të mbulohem